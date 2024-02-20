Корсун Фекла Васильевна
Место рожденияРОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1915
Отец ребёнка: Корсун Сергей Трофимович
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 30 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно