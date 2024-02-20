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Корсун Фекла Васильевна

Место рождения

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.05.1915

Сын: Корсун Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Корсун Сергей Трофимович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 69 /, м/к-1915г../ зап.№ 30 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Сергей Трофимович

Смерть
Неизвестно
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