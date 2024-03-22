Котова (Семина) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотова (Семина) Анна Гавриловна

Котова (Семина) Анна Гавриловна

Место рождения

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Семин Гаврила Дмитриевич

Мать: не указана

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.09.1907

Дочь: Болотова Пелагея Даниловна

Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.12.1915

Дочь: Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Наталья Даниловна

Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Евгений Данилович

Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котов Виктор Данилович

Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Даниил Антонович

Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close