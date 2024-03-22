Котова (Семина) Анна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Семин Гаврила Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.09.1907
Дочь: Болотова Пелагея Даниловна
Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович
Рождение ребёнка
14.12.1915
Дочь: Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Наталья Даниловна
Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Котов Даниил Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно