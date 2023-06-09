Ермаченко (Баранова) Дарья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаченко (Баранова) Дарья Семёновна

Ермаченко (Баранова) Дарья Семёновна

Место рождения

Истебище, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

12.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Истебище, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1914 ст.

Муж: Ермаченко Яков Никифорович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.

Сын: Ермаченко Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Ермаченко Яков Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.