Ермаченко (Баранова) Дарья Семёновна
Место рождения
Дата рождения12.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1914 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1914 ст.
Отец ребёнка: Ермаченко Яков Никифорович
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно