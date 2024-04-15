Гилева (Патрахина) Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилева (Патрахина) Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Муж: Гилев Георгий Никифорович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Восприемник
24.08.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Петр Ефимович Гилев
Восприемник
03.07.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Сергей Дмитриевич Рудаков
Восприемник
01.10.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Пелагея Афанасьевна (Белич) Белич
Восприемник
16.07.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Владимир Николаевич Гилев
Восприемник
04.05.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Николай Викторович Чекишев
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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