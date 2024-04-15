Гилева (Патрахина) Татьяна Прокопьевна
Место рожденияРоссийская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Казачья
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Восприемник
24.08.1903 ст.
Петр Ефимович Гилев
Восприемник
03.07.1905 ст.
Сергей Дмитриевич Рудаков
Восприемник
01.10.1905 ст.
Пелагея Афанасьевна (Белич) Белич
Восприемник
16.07.1906 ст.
Владимир Николаевич Гилев
Восприемник
04.05.1908 ст.
Николай Викторович Чекишев
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно