Kempas (Pesonen) Maria Juhontytär
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения18.05.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1852
Дочь: (Kempas) Anna Jaakontytär
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
02.04.1854
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
17.12.1856
Дочь: (Kempas) Maria Jaakontytär
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
02.03.1859
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
21.05.1861
Дочь: (Kempas) Stina Jaakontytär
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
14.03.1864
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
28.10.1867
Дочь: (Kempas) Ida Jaakontytär
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Рождение ребёнка
06.04.1870
Сын: Kempas Heikki Jaakonpoika
Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika
Смерть
Неизвестно