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Kempas (Pesonen) Maria Juhontytär

Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

18.05.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1827

Отец: Pesonen Juho Heikinpoika

Мать: Pesonen (Heinonen) Kristiina Antintytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
23.06.1852

Дочь: (Kempas) Anna Jaakontytär

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
02.04.1854

Сын: Kempas Olli Jaakonpoika

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
17.12.1856

Дочь: (Kempas) Maria Jaakontytär

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
02.03.1859

Сын: Kempas Juho Jaakonpoika

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
21.05.1861

Дочь: (Kempas) Stina Jaakontytär

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
14.03.1864

Сын: Kempas Antti Jaakonpoika

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
28.10.1867

Дочь: (Kempas) Ida Jaakontytär

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Рождение ребёнка
06.04.1870

Сын: Kempas Heikki Jaakonpoika

Отец ребёнка: Kempas Jaakko Ollinpoika

Смерть
Неизвестно

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