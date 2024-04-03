Семенов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1952
Сын: Семенов Петр Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1965
Сын: Семенов Георгий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.