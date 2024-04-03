Семенов Александр Дмитриевич 07.01.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Александр Дмитриевич

Семенов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1932

Отец: Семенов Дмитрий Иванов

Мать: Семенова(Скороходова) (Скороходова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1952

Сын: Семенов Петр Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1965

Сын: Семенов Георгий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.