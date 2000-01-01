Огонь-Догановская (Демидова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Илья Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Нил Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Огонь-Догановская Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Огонь-Догановский Сергей Петрович
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно