Огонь-Догановская (Демидова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгонь-Догановская (Демидова) Мария Александровна

Огонь-Догановская (Демидова) Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Илья Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Нил Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огонь-Догановская Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огонь-Догановский Сергей Петрович

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Пётр Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close