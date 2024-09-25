Лазуткин Евстигней Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Варвара Евстигнеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Родион Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лазуткин Прохор Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Тихон Евстигнеевич (Евсеевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно