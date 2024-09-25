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Лазуткин Евстигней Васильевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазуткина Марина Максимовна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Варвара Евстигнеевна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Родион Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Лазуткин Прохор Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Тихон Евстигнеевич (Евсеевич)

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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