Яковлева Христина Романова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Романов Иван Федосеевич
Мать: Романова Анна Сидоровна
Бракосочетание
29.04.1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Надысева Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Солянова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
1870
Сын: Яковлев (старший) Прокофий Степанович
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
11.04.1871
Сын: Яковлев Василий Степанович
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1872
Сын: Яковлев Прокофий Степанович
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1874
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
01.02.1877
Дочь: Титова Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
23.02.1879
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Томбасова - Козлова Евлампия Яковлева
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
01.10.1883
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
14.06.1885
Дочь: Акилина Степановна
Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич
Смерть
Неизвестно