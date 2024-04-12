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Яковлева Христина Романова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Романов Иван Федосеевич

Мать: Романова Анна Сидоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.04.1864

Муж: Яковлев Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Надысева Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Солянова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
1870

Сын: Яковлев (старший) Прокофий Степанович

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1871

Сын: Яковлев Василий Степанович

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1872

Сын: Яковлев Прокофий Степанович

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1874

Сын: Яковлев Петр Степанович

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1877

Дочь: Титова Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
23.02.1879

Сын: Яковлев Федот Степанович

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Томбасова - Козлова Евлампия Яковлева

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Село Сухая Терешка , Хвалынский уезд , Саратовская
Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Яковлев Иван Степанович

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1885

Дочь: Акилина Степановна

Отец ребёнка: Яковлев Степан Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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