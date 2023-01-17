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Романов Иван Федосеевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

20.10.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Романов Федосий

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Романова Анна Сидоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Яковлева Христина Романова

Мать ребёнка: Романова Анна Сидоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анна Сидоровна

Смерть
20.10.1884
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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