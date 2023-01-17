Романов Иван Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти20.10.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Романов Федосий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Романова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Яковлева Христина Романова
Мать ребёнка: Романова Анна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анна Сидоровна
Смерть
20.10.1884