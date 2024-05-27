Суханина Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханина Наталья Максимовна
Отец ребёнка: Суханин Максим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суханин Максим
Рождение ребёнка
1791
Сын: Суханин Василий Максимович
Отец ребёнка: Суханин Максим
Смерть
Неизвестно