Суханина Пелагея Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханина Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханина Наталья Максимовна

Отец ребёнка: Суханин Максим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханин Петр Максимович

Отец ребёнка: Суханин Максим

Рождение ребёнка
1791

Сын: Суханин Василий Максимович

Отец ребёнка: Суханин Максим

Смерть
Неизвестно

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