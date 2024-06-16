Виноградова (Ярковая) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияСамарская область, г. Тольятти
Дата рождения04.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1979
Самарская область, г. Тольятти
Место жительства
Неизвестно
Самарская область, г. Тольятти
Рождение ребёнка
07.05.1998
Дочь: Савушкина (Виноградова) Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Виноградов Евгений Владимирович
Самарская область, г. Тольятти
Рождение ребёнка
25.02.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прончатов Виталий Анатольевич
Самарская область, г. Тольятти