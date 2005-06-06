Донских (Чернышова) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донских (Чернышова) Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1917

Дата смерти

10.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917

Отец: Чернышов Филипп

Мать: Чернышова Аккулина

Рождение ребёнка
14.06.1939

Сын: Донских Петр Владимирович

Отец ребёнка: Донских Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Донских Николай Владимирович

Отец ребёнка: Донских Владимир Федорович

Смерть
10.01.1989
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