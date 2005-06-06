Донских (Чернышова) Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1917
Дата смерти10.01.1989
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1917
Отец: Чернышов Филипп
Мать: Чернышова Аккулина
Рождение ребёнка
14.06.1939
Сын: Донских Петр Владимирович
Отец ребёнка: Донских Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Донских Николай Владимирович
Отец ребёнка: Донских Владимир Федорович
Смерть
10.01.1989