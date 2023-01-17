Малых Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиМежду 1844 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Домника Федотовна
Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анастасия Федотовна
Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Малых Иван Федотович
Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1844 и 1858