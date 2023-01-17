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Малых Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Между 1844 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Домника Федотовна

Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анастасия Федотовна

Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Малых Григорий Федотович

Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Малых Дмитрий Федотович

Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Малых Иван Федотович

Отец ребёнка: Малых Федот Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малых Федот Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1844 и 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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