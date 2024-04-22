Казакевич (Жгун) Анисья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Жгун) Анисья Филипповна

Место рождения

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Жгун Филипп Макарович

Мать: Жгун Ксения Михайловна

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
22.07.1896 ст.

Муж: Казакевич Платон Алексеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1897 ст.

Дочь: Казакевич Федора Платоновна

Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.

Сын: Казакевич Павел Платонович

Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.

Дочь: Казакевич Дарья Платоновна

Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1905 ст.

Сын: Казакевич Иван Платонович

Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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