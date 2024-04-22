Казакевич (Жгун) Анисья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Жгун Филипп Макарович
Мать: Жгун Ксения Михайловна
Бракосочетание
22.07.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.09.1897 ст.
Дочь: Казакевич Федора Платоновна
Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1899 ст.
Сын: Казакевич Павел Платонович
Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
18.03.1902 ст.
Дочь: Казакевич Дарья Платоновна
Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич
Рождение ребёнка
08.01.1905 ст.
Сын: Казакевич Иван Платонович
Отец ребёнка: Казакевич Платон Алексеевич
Смерть
Неизвестно