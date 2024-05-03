Письменникова (Ефимова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисьменникова (Ефимова) Елена Ивановна

Письменникова (Ефимова) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1927

Дата смерти

02.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1927

Отец: Ефимов Иван Борисович

Мать: Ефимова Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
08.11.1951

Сын: Письменников Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Письменников Яков Илларионович

Владимировка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Письменников Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Письменников Яков Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болдинова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Письменников Яков Илларионович

Смерть
02.02.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close