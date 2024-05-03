Письменникова (Ефимова) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1927
Дата смерти02.02.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1927
Отец: Ефимов Иван Борисович
Мать: Ефимова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1951
Сын: Письменников Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Письменников Яков Илларионович
Владимировка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1960
Сын: Письменников Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Письменников Яков Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болдинова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Письменников Яков Илларионович
Смерть
02.02.1994