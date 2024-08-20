Панарина (Корчагина) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1888
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.08.1890
Сын: Панарин Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.06.1892
Сын: Панарин Мефодий Георгиевич
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.03.1894
Дочь: Глазунов (Панарина) Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
19.07.1895
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Панарин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
07.09.1899
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
26.06.1901
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.08.1903
Сын: Панарин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
31.05.1905
Рождение ребёнка
03.02.1907
Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич
Рождение ребёнка
22.07.1911
Смерть
Неизвестно