Панарина (Корчагина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Корчагина) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.11.1888

Сын: Панарин Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Панарин Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.06.1892

Сын: Панарин Мефодий Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
11.03.1894

Дочь: Глазунов (Панарина) Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
19.07.1895

Дочь: (Панарина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Панарин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Панарин Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Панарин Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Панарин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
31.05.1905

Дочь: (Панарина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
03.02.1907

Сын: Панарин Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: (Панарина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Панарин Георгий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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