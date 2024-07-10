Дойлова Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дойлова Наталья Дмитриевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.04.1896

Сын: Дойлов Семион Никитович

Отец ребёнка: Дойлов Никита Ефимович

Романово, Переславский район, Ярославская область
Крестьянин села Романово Никита Ефимович Дойлов и законная жена его Наталья Дмитриевна. оба православного вероисповедания. Фонд № 1550. Оп.1. Д. 277 Кол-во листов: 395 Даты документов: 1896
Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Дойлов Николай Никитович

Отец ребёнка: Дойлов Никита Ефимович

Романово, Переславский район, Ярославская область
Крестьянин села Романово Никита Ефимович Дойлов и законная жена его Наталья Дмитриевна. Оба православного вероисповедания. Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1897 год Фонд № 1550. О... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1911

Сын: Дойлов Василий Никитович

Отец ребёнка: Дойлов Никита Ефимович

Романово, Переславский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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