Дойлова Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1896
Отец ребёнка: Дойлов Никита Ефимович
Крестьянин села Романово Никита Ефимович Дойлов и законная жена его Наталья Дмитриевна. оба православного вероисповедания. Фонд № 1550. Оп.1. Д. 277 Кол-во листов: 395 Даты документов: 1896
Рождение ребёнка
30.07.1897
Отец ребёнка: Дойлов Никита Ефимович
Крестьянин села Романово Никита Ефимович Дойлов и законная жена его Наталья Дмитриевна. Оба православного вероисповедания. Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1897 год Фонд № 1550. О... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1911
Отец ребёнка: Дойлов Никита Ефимович
Смерть
Неизвестно