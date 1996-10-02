Карякин Семён Никитович 21.08.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карякин Семён Никитович

Место рождения

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.08.1914

Дата смерти

02.10.1996

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

1951 г.р.
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ОХ
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914

Отец: Карякин Никита Семёнович

Мать: Карякина (Волкова) Лукерья (Гликерия) Григорьевна

Малояз, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карякина (Холопова) Мария Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Холопова) Мария Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Холопова) Мария Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карякина (Холопова) Мария Антиповна

Рождение ребёнка
06.12.1951

Дочь: Фоминых (Карякина) Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Карякина (Холопова) Мария Антиповна

Смерть
02.10.1996
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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