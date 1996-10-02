Карякин Семён Никитович
Место рождения
Дата рождения21.08.1914
Дата смерти02.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1951
Дочь: Фоминых (Карякина) Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Карякина (Холопова) Мария Антиповна
Смерть
02.10.1996
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область