Талакуева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талакуева Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна Станиславовна

Отец ребёнка: Талакуев Станислав Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Станиславовна

Отец ребёнка: Талакуев Станислав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талакуев Станислав Николаевич

Смерть
Неизвестно
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