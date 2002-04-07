Шагеев Асгат Нуриахметович 05.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шагеев Асгат Нуриахметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1927

Дата смерти

07.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927

Отец: Шагеев Нуриахмет Миннеахметович

Мать: Шагеева (Аллаярова) Гайниджамал Аллаяровна

Бракосочетание
23.03.1953

Жена: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)

Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1955

Дочь: Мухамадиева (Шагеева) Халиса Асгатовна

Мать ребёнка: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1956

Сын: Шагеев Равиль Асгатович

Мать ребёнка: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1964

Сын: Шагеев Рафаэль Асгатович

Мать ребёнка: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.04.2002

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