Шагеев Асгат Нуриахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1927
Дата смерти07.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1927
Бракосочетание
23.03.1953
Малая Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1955
Дочь: Мухамадиева (Шагеева) Халиса Асгатовна
Мать ребёнка: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)
Рождение ребёнка
12.10.1956
Мать ребёнка: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)
Рождение ребёнка
13.03.1964
Мать ребёнка: Шагеева (Кашапова) Энже Нуриевна (Нуретдиновна)
Смерть
07.04.2002