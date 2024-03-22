Каранин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранин Дмитрий

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

30.06.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.?

Отец: не указан

Мать: Каранина Ирина Валентиновна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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