Бабарыкина (?) Варвара Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина (?) Варвара Владимирова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1918

Дата смерти

09.08.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1944

Дочь: Колосова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бабарыкин Николай Георгиев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1944

Сын: Бабарыкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бабарыкин Николай Георгиев

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабарыкин Николай Георгиев

Место жительства
Неизвестно
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
09.08.1998
Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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