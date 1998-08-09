Бабарыкина (?) Варвара Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1918
Дата смерти09.08.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1944
Дочь: Колосова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бабарыкин Николай Георгиев
Рождение ребёнка
10.01.1944
Сын: Бабарыкин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бабарыкин Николай Георгиев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1998