Долгова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1867
Дочь: Долгова Фелицата Валериановна
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1870
Сын: Долгов Александр Валерианович
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1872
Дочь: Долгова Мария Валериановна
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1878
Дочь: Долгова Клавдия Валериановна
Отец ребёнка: Долгов Валериан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно