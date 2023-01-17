Павлюченков Павел Иванов
Место рожденияд. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения16.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1907
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
16.12.1907
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно