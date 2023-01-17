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Павлюченков Павел Иванов

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Место рождения

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

16.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1881 и 1882 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1907

Отец: Павлюченков Иван Данилов

Мать: Павлюченкова Акулина Петрова

д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
16.12.1907
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Родьковка (Сяковка), Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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