Казакевич Кристина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1900 ст.
Дочь: Казакевич Екатерина Мартыновна
Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.
Сын: Казакевич Сергей Мартынович
Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1904 ст.
Сын: Казакевич Трифон Мартынович
Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович
Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.
Сын: Казакевич Григорий Мартынович
Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.
Дочь: Казакевич Анна Мартыновна
Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович
Смерть
Неизвестно