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Казакевич Кристина Ивановна

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Муж: Казакевич Мартын Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1900 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Мартыновна

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1902 ст.

Сын: Казакевич Сергей Мартынович

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1904 ст.

Сын: Казакевич Трифон Мартынович

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1912 ст.

Сын: Казакевич Григорий Мартынович

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1914 ст.

Дочь: Казакевич Анна Мартыновна

Отец ребёнка: Казакевич Мартын Михайлович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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