Шихалева Александра 07.07.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шихалева Александра

Место рождения

с. Чикан Жигаловского р-на Иркутской области

Дата рождения

07.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чикан Жигаловского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихалев Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Шихалев Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихалев Владимир Ильич

Рождение ребёнка
07.10.2003

Дочь: Шихалева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Шихалев Владимир Ильич

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