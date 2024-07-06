Шихалева Александра
Место рожденияс. Чикан Жигаловского р-на Иркутской области
Дата рождения07.07.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чикан Жигаловского р-на Иркутской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихалев Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Шихалев Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.2003
Дочь: Шихалева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Шихалев Владимир Ильич