Кипкаева (Сорокина) Антонина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипкаева (Сорокина) Антонина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1935

Дата смерти

23.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935

Отец: Сорокин Бебко Савелий Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
22.06.?

Сын: Кипкаев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
19.07.?

Сын: Кипкаев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
?.11.?

Дочь: Кипкаева Маркелова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
?.02.?

Дочь: Кипкаева Минюшева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
?.03.?

Сын: Кипкаев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
?.02.?

Дочь: Кипкаева Советкина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
16.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
29.01.1972

Дочь: Кипкаева Кузнецова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Рождение ребёнка
16.06.1976

Сын: Кипкаев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович

Смерть
23.08.1997

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