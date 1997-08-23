Кипкаева (Сорокина) Антонина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1935
Дата смерти23.08.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1935
Отец: Сорокин Бебко Савелий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.?
Сын: Кипкаев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
19.07.?
Сын: Кипкаев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
?.11.?
Дочь: Кипкаева Маркелова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
?.02.?
Дочь: Кипкаева Минюшева Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
?.03.?
Сын: Кипкаев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
?.02.?
Дочь: Кипкаева Советкина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
16.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
29.01.1972
Дочь: Кипкаева Кузнецова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Рождение ребёнка
16.06.1976
Отец ребёнка: Кипкаев Алексей Семенович
Смерть
23.08.1997