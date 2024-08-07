Иванова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.2018
Дочь: Иванова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
28.07.2021
Сын: Иванов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Иванов Алексей Владимирович