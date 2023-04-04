Метор (Ривина) Хася (Анна) Овсеевна
Место рожденияМинск, Российская империя
Дата рождения1877
Дата смерти08.05.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Овсей (Евсей)
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Гальперина Дора Израильевна
Отец ребёнка: Метор Израиль
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Гатовская Роза (Рэйзелэ)
Отец ребёнка: Метор Израиль
Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза (приемная дочь)
Отец ребёнка: Метор Израиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Метор Израиль
Смерть
08.05.1955
Ленинград СССР
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище. Ленинград