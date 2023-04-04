Метор (Ривина) Хася (Анна) Овсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метор (Ривина) Хася (Анна) Овсеевна

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Место рождения

Минск, Российская империя

Дата рождения

1877

Дата смерти

08.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Овсей (Евсей)

Мать: не указана

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Гальперина Дора Израильевна

Отец ребёнка: Метор Израиль

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Гатовская Роза (Рэйзелэ)

Отец ребёнка: Метор Израиль

Минск, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза (приемная дочь)

Отец ребёнка: Метор Израиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Метор Израиль

Смерть
08.05.1955
Ленинград СССР
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище. Ленинград
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