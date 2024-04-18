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Сафронова Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1974

Отец: Кокшаров Анатолий

Мать: Кокшарова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
31.08.1998

Сын: Сафронов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Сафронов Алексей Васильевич

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