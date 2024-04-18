Сафронова Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1974
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1974
Отец: Кокшаров Анатолий
Мать: Кокшарова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
31.08.1998
Сын: Сафронов Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Сафронов Алексей Васильевич