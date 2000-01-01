Мустаев Ильдар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мустаев Мухамат
Мать: Гульгуна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оливия
Мать ребёнка: Мустаева Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адель
Мать ребёнка: Мустаева Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мустаев Камран
Мать ребёнка: Мустаева Гульнара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустаева Гульнара