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Ванчикова Надежда Васильевна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ванчиков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ванчиков Николай Иванович

Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ванчикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ванчиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ванчикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Ванчиков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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