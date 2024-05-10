Ванчикова Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ванчиков Николай Иванович
Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ванчикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ванчикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Ванчиков Иван Александрович
Смерть
Неизвестно