Дубровина (Филипова) Васса Михайлова 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДубровина (Филипова) Васса Михайлова

Дубровина (Филипова) Васса Михайлова

Место рождения

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Дубровин Ефим Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1895 ст.

Сын: Дубровин Александр Ефимов

Отец ребёнка: Дубровин Ефим Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1910 ст.

Сын: Дубровин Василий Ефимов

Отец ребёнка: Дубровин Ефим Ефимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.