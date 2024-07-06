Дубровина (Филипова) Васса Михайлова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Муж: Дубровин Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
08.12.1895 ст.
Сын: Дубровин Александр Ефимов
Отец ребёнка: Дубровин Ефим Ефимов
Рождение ребёнка
28.07.1910 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Ефим Ефимов
Смерть
Неизвестно