Пасишниченко Вера Изотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1930
Дата смерти10.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1930
Отец: Пасишниченко Изот Иосифович
Мать: Курмаз Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1949
Дочь: Рудяшко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Рудяшко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
01.04.1954
Дочь: Рудяшко Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Рудяшко Иван Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2013