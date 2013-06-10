Пасишниченко Вера Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасишниченко Вера Изотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1930

Дата смерти

10.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1930

Отец: Пасишниченко Изот Иосифович

Мать: Курмаз Анна Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1949

Дочь: Рудяшко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Рудяшко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
01.04.1954

Дочь: Рудяшко Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Рудяшко Иван Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудяшко Иван Тихонович

Смерть
10.06.2013
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