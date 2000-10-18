Курмаз Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаз Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1907

Дата смерти

18.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1907

Отец: Курмаз Иван

Мать: Курмаз Домна

Рождение ребёнка
21.08.1928

Дочь: Пасишниченко Александра Изотовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович

Рождение ребёнка
17.09.1930

Дочь: Пасишниченко Вера Изотовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Пасишниченко Надежда Изотовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович

Рождение ребёнка
15.08.1938

Дочь: Пасишниченко Любовь Изотовна

Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасишниченко Изот Иосифович

Смерть
18.10.2000
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