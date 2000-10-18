Курмаз Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1907
Дата смерти18.10.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1907
Отец: Курмаз Иван
Мать: Курмаз Домна
Рождение ребёнка
21.08.1928
Дочь: Пасишниченко Александра Изотовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович
Рождение ребёнка
17.09.1930
Дочь: Пасишниченко Вера Изотовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Пасишниченко Надежда Изотовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович
Рождение ребёнка
15.08.1938
Дочь: Пасишниченко Любовь Изотовна
Отец ребёнка: Пасишниченко Изот Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2000