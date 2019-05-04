Хайконен (Матикайнен) Хельма-Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайконен (Матикайнен) Хельма-Мария Петровна

Хайконен (Матикайнен) Хельма-Мария Петровна

avatar

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.02.1925

Дата смерти

04.05.2019

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен (Райккерус) Ольга Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайконен Валентин Абрамович

Рождение ребёнка
19.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайконен Валентин Абрамович

Рождение ребёнка
05.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайконен Валентин Абрамович

Смерть
04.05.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.