Хайконен (Матикайнен) Хельма-Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения10.02.1925
Дата смерти04.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайконен Валентин Абрамович
Рождение ребёнка
05.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайконен Валентин Абрамович
Смерть
04.05.2019