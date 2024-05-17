Смирнова (Королева) Мария 14.04.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Королева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1913

Дата смерти

23.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913

Отец: Королев Семен

Мать: Королева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Александра

Отец ребёнка: Смирнов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: Смирнов Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ласточкин Михаил Васильевич

Бракосочетание
18.05.1934

Муж: Смирнов Федор Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1940

Дочь: Демьянкова (Смирнова) Валентина

Отец ребёнка: Смирнов Федор Васильевич

д.Сутоки, Лихославльский район, Калининская область
Рождение ребёнка
04.02.1949

Дочь: Томко (Смирнова) Людмила

Отец ребёнка: Ласточкин Михаил Васильевич

Смерть
23.03.1993
г.Гродно
Похороны
Неизвестно
г.Гродно

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