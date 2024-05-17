Смирнова (Королева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1913
Дата смерти23.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913
Отец: Королев Семен
Мать: Королева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнова) Александра
Отец ребёнка: Смирнов Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: Смирнов Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
18.05.1934
Рождение ребёнка
10.02.1940
Дочь: Демьянкова (Смирнова) Валентина
Отец ребёнка: Смирнов Федор Васильевич
д.Сутоки, Лихославльский район, Калининская область
Рождение ребёнка
04.02.1949
Дочь: Томко (Смирнова) Людмила
Отец ребёнка: Ласточкин Михаил Васильевич
Смерть
23.03.1993
г.Гродно
Похороны
Неизвестно
г.Гродно