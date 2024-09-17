Александрова (Соболева) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1884
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1908 год | 1 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Место жительства
Неизвестно
Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.03.1884
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Бракосочетание
03.02.1908
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1908 год | 1
Смерть
Неизвестно