Александрова (Соболева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Соболева) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Вычислено 1848 г.р.

Муж

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1884

Отец: Соболев Яков Николаевич

Мать: Соболева Анисья Тимофеевна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1908 год | 1 | Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Место жительства
Неизвестно
Корякино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.03.1884
Соловарка, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1884 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.5 | 4
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Александров Арсений Николаевич

Метрическая книга Богородицерождественской Малосиземской церкви за 1908 год | 1
Смерть
Неизвестно

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