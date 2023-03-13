Неудачина Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неудачинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1707
Сын: Неудачинъ Яковъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1710
Сын: Неудачинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Неудачинъ Федотъ
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Неудачина) Анна
Отец ребёнка: Неудачинъ Федотъ