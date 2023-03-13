Неудачина Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неудачина Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1676 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неудачинъ Федотъ

Рождение ребёнка
1707

Сын: Неудачинъ Яковъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Федотъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Неудачинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Неудачинъ Федотъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Неудачина) Анна

Отец ребёнка: Неудачинъ Федотъ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

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