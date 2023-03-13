Неудачинъ Федотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеудачинъ Федотъ

Неудачинъ Федотъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Неудачинъ Степанъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неудачина Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1707

Сын: Неудачинъ Яковъ

Мать ребёнка: Неудачина Агафья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Неудачинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Неудачина Агафья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Неудачина) Анна

Мать ребёнка: Неудачина Агафья Иванова

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.