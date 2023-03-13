Неудачинъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Неудачинъ Степанъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неудачина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Неудачинъ Яковъ
Мать ребёнка: Неудачина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1710
Сын: Неудачинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Неудачина Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Неудачина) Анна
Мать ребёнка: Неудачина Агафья Иванова