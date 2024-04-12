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Зуев Кузьма Дмитриевич

Место рождения

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884 ст.

Отец: Зуев Дмитрий Иванович

Мать: Зуева Степанида Ильинична

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.

Сын: Зуев Пётр Кузьмич

Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Терентьевна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1912 ст.

Дочь: Зуева Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Терентьевна

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Ефросинья Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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