Зуев Кузьма Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1884 ст.
Отец: Зуев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.
Сын: Зуев Пётр Кузьмич
Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Терентьевна
Рождение ребёнка
27.10.1912 ст.
Дочь: Зуева Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Зуева Ефросинья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно