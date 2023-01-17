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Горяйнов Алексей Валерьянович
Горяйнов Алексей Валерьянович
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Место рождения
Поливановка
, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения
26.05.1978
Пол
Мужской
Отец
Горяйнов Валерьян Петрович
1951 г.р.
Мать
Горяйнова (Максимова) Вера Алексеевна
1952 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1978
Отец:
Горяйнов Валерьян Петрович
Мать:
Горяйнова Вера Алексеевна
Поливановка
, Саратовский уезд, Саратовская губерния
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