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Горяйнов Алексей Валерьянович

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Место рождения

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

26.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1978

Отец: Горяйнов Валерьян Петрович

Мать: Горяйнова Вера Алексеевна

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
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