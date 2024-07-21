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Корсунский Иннокентий Михайлович

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Место рождения

с. Усть-Уда Иркутской губернии

Дата рождения

06.02.1916

Дата смерти

19.04.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1916

Отец: Корсунский Михаил Платонович

Мать: Корсунская ... ...

с. Усть-Уда Иркутской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1940

Сын: Корсунский Владимир Иннокентьевич

Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
17.08.1946

Дочь: Короленко Людмила Иннокентьевна

Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
06.02.1949

Дочь: Наумова Анна Иннокентьевна

Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна

п. Пит-городок Северо-Енисейского района Красноярского края
Рождение ребёнка
02.02.1951

Сын: Корсунский Виктор Иннокентьевич

Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна

п. Пит-городок Северо-Енисейского района Красноярского края
Рождение ребёнка
16.12.1953

Сын: Корсунский Николай Иннокентьевич

Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
15.03.1955

Сын: Корсунский Михаил Иннокентьевич

Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна

п. Пит-городок Северо-Енисейского р-на Красноярского края
Смерть
19.04.1988
п. Пит-городок Северо-Енисейского района Красноярского края

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