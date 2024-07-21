Корсунский Иннокентий Михайлович
Место рожденияс. Усть-Уда Иркутской губернии
Дата рождения06.02.1916
Дата смерти19.04.1988
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1916
Отец: Корсунский Михаил Платонович
Мать: Корсунская ... ...
с. Усть-Уда Иркутской губернии
Рождение ребёнка
02.03.1940
Сын: Корсунский Владимир Иннокентьевич
Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
17.08.1946
Дочь: Короленко Людмила Иннокентьевна
Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
06.02.1949
Дочь: Наумова Анна Иннокентьевна
Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна
п. Пит-городок Северо-Енисейского района Красноярского края
Рождение ребёнка
02.02.1951
Сын: Корсунский Виктор Иннокентьевич
Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна
п. Пит-городок Северо-Енисейского района Красноярского края
Рождение ребёнка
16.12.1953
Сын: Корсунский Николай Иннокентьевич
Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна
Рождение ребёнка
15.03.1955
Сын: Корсунский Михаил Иннокентьевич
Мать ребёнка: Корсунская Евдокия Денисовна
п. Пит-городок Северо-Енисейского р-на Красноярского края
Смерть
19.04.1988
п. Пит-городок Северо-Енисейского района Красноярского края