Климова Мамелфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Мамелфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Лапин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Леонтий Карпович

Рождение ребёнка
1751

Сын: Климов Лев Леонтиевич

Отец ребёнка: Климов Леонтий Карпович

Воротишна, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Сафониха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

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