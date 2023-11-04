Климова Мамелфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Лапин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Климов Леонтий Карпович
Воротишна, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Сафониха, Тотемский муниципальный район, Вологодская область