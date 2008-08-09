Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шолохова Анфиса Андреевна
Шолохова Анфиса Андреевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2008
Пол
Женский
Отец
Шолохов Андрей Николаевич
1979 г.р.
Мать
Шолохова Милана Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2008
Отец:
Шолохов Андрей Николаевич
Мать:
Шолохова Милана Александровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия