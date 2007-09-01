Попченко (Вениосова) Ольга Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попченко (Вениосова) Ольга Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1927

Дата смерти

01.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927

Отец: Вениосов Илья Дмитриевич

Мать: Вениосова (Дейман) Ефросинья Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попченко Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимошенко (Попченко) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Попченко Афанасий Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1948

Дочь: Перова (Попченко) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Попченко Афанасий Алексеевич

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
30.01.1955

Сын: Попченко Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Попченко Афанасий Алексеевич

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
01.09.2007
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым

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