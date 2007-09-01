Попченко (Вениосова) Ольга Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1927
Дата смерти01.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимошенко (Попченко) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Попченко Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1948
Дочь: Перова (Попченко) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Попченко Афанасий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.01.1955
Сын: Попченко Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Попченко Афанасий Алексеевич
Смерть
01.09.2007