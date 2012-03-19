Лобанов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1954
Дата смерти19.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1975
Дочь: Лобанова Елена Александровна
Мать ребёнка: Лобановна Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
03.12.1975
Дочь: Лобанова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Лобановна Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2012