Лобанов Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1954

Дата смерти

19.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1975

Дочь: Лобанова Елена Александровна

Мать ребёнка: Лобановна Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
03.12.1975

Дочь: Лобанова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Лобановна Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобановна Ольга Викторовна

Смерть
19.03.2012
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