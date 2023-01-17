Диденко (Осьмакова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Осьмакова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

19.11.1913

Дата смерти

13.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.10.1930

Сын: Диденко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Диденко Василий Фёдорович

Бракосочетание
21.09.1932

Муж: Диденко Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.08.1936

Дочь: Митинская Алла Васильевна

Отец ребёнка: Диденко Василий Фёдорович

Смерть
13.07.1992
Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
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