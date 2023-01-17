Диденко (Осьмакова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения19.11.1913
Дата смерти13.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1930
Сын: Диденко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Диденко Василий Фёдорович
Бракосочетание
21.09.1932
Рождение ребёнка
07.08.1936
Дочь: Митинская Алла Васильевна
Отец ребёнка: Диденко Василий Фёдорович
Смерть
13.07.1992