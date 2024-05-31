Киреева Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Анна Ермилова
Отец ребёнка: Киреев Ермил Николаев
Рождение ребёнка
10.08.?
Дочь: Киреева Елисавета Ермилова
Отец ребёнка: Киреев Ермил Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно