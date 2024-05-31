Киреева Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киреева Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Анна Ермилова

Отец ребёнка: Киреев Ермил Николаев

Рождение ребёнка
10.08.?

Дочь: Киреева Елисавета Ермилова

Отец ребёнка: Киреев Ермил Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киреев Ермил Николаев

Смерть
Неизвестно

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